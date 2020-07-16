MAÇ SONUCU | Everton 1-1 Aston Villa

İngiltere Premier Lig’de küme düşme hattından kurtulmak isteyen Aston Villa, 36. hafta karşılaşmasında Everton ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sona eren maçın 72. dakikasında Ezri Konsa Ngoyo’nun attığı golle 1-0 öne geçen Aston Villa büyük bir avantaj elde etti.

Ancak karşılaşmanın 87. dakikasında Theo Walcott’un golüyle yıkılan Aston Villa, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 31 yapan ve kritik 2 puanı kaybeden Aston Villa 19. sırada kaldı. Everton ise puanını 46 yaptı.

Aston Villa ligdeki son iki maçında Arsenal ve West Ham United ile yapacak. Everton ise 4 gün sonra Sheffield United’a konuk olacak.