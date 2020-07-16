Jrue Holiday 2020 sezonunda kalan maaşını sosyal yardım için bağladı

NBA takımlarından New Orleans Pelicans’ın guardı Jrue Holiday, 2020 sezonunda geri kalan maaşını sosyal eşitlik için bağışlayacağını açıkladı. Holiday bağışladığı miktar yaklaşık 5,3 milyon dolara denk geliyor.

Jrue Holiday ve eski Amerikan Kadın Futbol Takımı oyuncusu Lauren Holiday, 5,3 milyon doları Jrue ve Lauren Holiday Sosyal Adalet Fonu’na bağışladı. Kar amacı gütmeyen organizasyon bu yardımı; New Orleans, Indianapolis and Los Angeles’ta bulunan siyahların sahip olduğu iş yerleri ve kurumlar için kullanacak.

Holiday çifti ESPN’e yaptıkları açıklamada, “Açıkçası eşimle içinde bulunduğumuz harekete nasıl destek verebileceğimizi düşünüyorduk. Uzun süredir evde yapabileceklerimizi konuşuyorduk ve eşim maaşımın geri kalanını bağışlayabileceğimizi söyledi” dedi.

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Verdikleri destekle fark yaratmak istediğini söyleyen Jrue Holdiday, “Bu çok iyi bir fikirdi. Zaman ve paranın değerli olduğunun farkındayız ve şu anda ikisine de sahibiz. Salgın sebebiyle zor günler geçiren işletmelere böyle bir yardım yapabilecekken geri durmak istemedik. Destek vermenin tam zamanı” diyerek amaçlarını anlattı.

Yapılan yardımın 1 milyon doları New Orleans ve Indianapolis için, 1,5 milyon doları Los Angeles için kullanılacak. 1 milyon dolar da ülke çapındaki siyahi işletmeleri destek için harcanacak.