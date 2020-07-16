Jimmy Butler odasında antrenman yapınca güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı

NBA’de corona salgını sebebiyle yarıda kalan sezon 30 Temmuz’da Orlando’daki fanusta yeniden başlayacak. Takımlar Disney World’de bulunan otellerde kalıyorlar.

ESPN’in haberine göre, oteldeki güvenlikler bir odadan gelen basketbol topu sesi nedeniyle birçok şikayet aldı. Güvenlik görevlileri şikayet edilen odaya gidip kapıyı çaldıklarında onları Miami Heat’in yıldızı Jimmy Butler karşıladı.

Terden sırıl sıklam olan başarılı guard, odasında topla yaptığı antrenmandan dolayı gürültüye sebep olunca alt kattaki komşularını rahatsız etti. Yüksek çalışma etiğiyle tanınan oyuncu, methinin hakkının verdi.

Miami Heat, Doğu Konferansı’nda bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplamayı başardı. 41-24’lük derecesiyle playoff süresince ev sahibi avantajını eline alması beklenen Florida ekibinde, Jimmy Butler ve Bam Adebayo performanslarıyla dikkat çekiyor.

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