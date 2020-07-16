Herkesin gözü CAS’tan Trabzonspor için çıkacak kararda!

UEFA, 2019 yılındaki mali tablosunda tutarsızlıklar olduğu gerekçesiyle Trabzonspor'u 1 yıl Avrupa kupalarından men etmiş, bordo-mavililer de soluğu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) almıştı. Gözler bugünkü mahkemeye çevrildi. Covid-19 pandemisinden kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle bazı duruşmaların videokonferans yoluyla yapılması planlanıyor. Çıkacak karar, yalnızca Trabzonspor'u değil Süper Lig'de Avrupa kupaları için mücadele eden tüm takımları ilgilendiriyor.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi vizesini garantilediği sıralamaya göre, Trabzonspor'un men cezası onanırsa Sivasspor ve Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi elemesi şansı doğacak. Galatasaray, Alanyaspor ve Fenerbahçe de Avrupa Ligi yarışına devam edecek.

MANCHESTER CITY ÖRNEĞİ FARKLI

Manchester City'nin CAS başvurusundan çıkan karar, Trabzonspor'un umudunu arttırdı. İngiliz devinin men cezası kalkarken 30 milyon Euro'luk para cezası da 10 milyona düşürüldü. Ancak spor hukukçuları, iki dosya arasındaki farklılığa dikkat çekiyor: City'de farklı yollarla kulübe para aktarılması söz konusuyken Trabzonspor, “Sen Avrupa'da bu finansal durumunla mücadele edemezsin” denilerek ceza aldı.