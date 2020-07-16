Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan: ‘Hedefimiz ligde kalıcı ve başarılı olmak’

CAN ÇAPAR / SÖZCÜ – HATAY Hatayspor tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek. Şehrin 53 yıllık özlemi, Hatayspor'un Adanaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmesinin ardından giderildi. Bordo beyazlı ekip, Süper Lig'de kalıcı ve başarılı olmayı hedefliyor.

Takımın başkanı Nihat Tazearslan, Sözcü'ye verdiği röportajda takımın bundan sonraki hedefleriyle ilgili konuştu. “Duygularım tarif edilemez, onur ve gurur duyuyorum” diyen Tazearslan; “Süper Lig'de önce kalıcı olmak istiyoruz. İlk kez çıktığımız için tecrübesiziz. Ligde asansör takım değil, mücadele eden, savaşan bir takım olmak istiyoruz. Gönlümüzde yatan aslanlar var ama bunlar ileride gerçekleşecek şeyler” diye konuştu.

‘TRANSFER GÖRÜŞMELERİ LİG BİTİNCE YAPILACAK’

Kulüp Başkanı, takımın transfer süreci ile ilgili de konuştu. Şu an görüşmelere başlamanın etik olmadığını belirten Tazearslan, “Politikamız hafta başından itibaren şekillenecek. Sezon bitmeden yapmamız doğru değil. Sözleşmesi devam eden oyuncular var. Bunlarla şu an görüşmeyi uygun bulmuyoruz. Transfer komitemizi oluşturduk. Komite yoğun bir çalışma içerisinde. Herkes, bilimsel bir çalışma yürütüldüğüne emin olabilir. İçleri rahat olsun” dedi.

‘SELÇUK İNAN İLE PROFESYONEL BİR GÖRÜŞME OLMADI’

Selçuk İnan'ın Hatayspor'a transferine de değinen Tazearslan İnan ile yapılan görüşmelerin profesyonel bir anlam taşımadığını söyledi. “Kapımız sonuna kadar kendisine açık. Onunla her zaman görüşüyoruz. Futbol bilgisine güveniyoruz ve tavsiyelerini alıyoruz” diyen Tazearslan, “İnan'a teklif götürdük ancak şu an için kesin bir şey yok. Görüşmelerimiz profesyonel anlamda olmadı” ifadelerini kullandı.

‘TARAFTARIMIZI ÇOK ÖZLEDİK, BİR AN ÖNCE ONLARLA BULUŞMAYI İSTİYORUZ’

Tazearslan konuşmasının devamını taraftara ayırdı. Seyircili karşılaşmaları özlediklerini söyleyen ve taraftara “Hatayspor'un yanında olmaya devam edin” mesajı veren başkan açıklamasında; “Taraftarımız bizi unutmasın. Takıma sahip çıkmaya devam etsin. Pandemi sürecinde taraftarsız futbolun bir anlamı olmadığını gördük. Bir an önce taraftarın maça katılmasını istiyoruz” dedi. İLGİLİ HABER Hatayspor teknik direktörü Mehmet Altıparmak: Siyasetin olacak ki tutunabilesin