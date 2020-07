Gregg Popovich: ‘Onlar’ demek Trump demek… Hepsi birer korkak

NBA’in efsane koçu Gregg Popovich Orlando, Florida’da NBA için oluşturulan fanusun güvenli olduğunu ve Teksas eyalet valisinin ne yaptığının farkında bile olmadığını söyledi.

San Antonio Spurs koçu gazetecilerle yapılan online soru cevap bölümünde NBA yönetiminin hazırladığı fanusa güvenini belirtti ve Teksas eyalet yönetimini eleştirdi:

“Hazırlanan fanus Florida’nın kendisi değil, şu anda en güvende olabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Özellikle Florida, Arizona veya Teksas’la karşılaştırırsanız. Takım olarak Teksas’ın her köşesindeydik ve orada ne haltlar döndüğünü kimse bilmiyor.”

“We've been all over the map in Texas, nobody knows what the hell is going on. We have a Lt. Gov. who decided he doesn't want to listen to Fauci and those people anymore”

Gregg Popovich shared some thoughts about state and federal leadership on coronavirus pic.twitter.com/XiMQcunE6y

