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Gregg Popovich: ‘Onlar’ demek Trump demek… Hepsi birer korkak

San Antonio Spurs'ün 71 yaşındaki koçu Gregg Popovich, NBA'in yeni sezon için hazırladığı fanusa güvendiğini belirtti. Popovich, Teksas eyaleti valisini salgınla ilgili aldığı kararlardan dolayı sert bir dille eleştirdi.

SKOR DIŞ HABER
15:45 -
Haberler Basketbol
Gregg Popovich: ‘Onlar’ demek Trump demek… Hepsi birer korkak

NBA’in efsane koçu Gregg Popovich Orlando, Florida’da NBA için oluşturulan fanusun güvenli olduğunu ve Teksas eyalet valisinin ne yaptığının farkında bile olmadığını söyledi.

San Antonio Spurs koçu gazetecilerle yapılan online soru cevap bölümünde NBA yönetiminin hazırladığı fanusa güvenini belirtti ve Teksas eyalet yönetimini eleştirdi:

“Hazırlanan fanus Florida’nın kendisi değil, şu anda en güvende olabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Özellikle Florida, Arizona veya Teksas’la karşılaştırırsanız. Takım olarak Teksas’ın her köşesindeydik ve orada ne haltlar döndüğünü kimse bilmiyor.”

Popovich aynı zamanda Teksas eyalet valisinin davranışlarını da, “Vali, pandemiyle ilgili fikir beyan eden uzman doktorları dinlememe kararı aldı. Gidip gelip bir şekilde Donald Trump’ı memnun etmenin derdinde. Salgına dair herhangi bir prensip veya yol haritası yok. Tek dertleri politikacılar ve kendi çıkarları. ‘Onlar’ demek, Trump demek. Hepsi birer korkak” sözleriyle yerden yere vurdu.

TEKSAS VE FLORİDA’DA VAKA SAYILARI ARTIYOR

Florida’da bir türlü pandemi hız kesmiyor. Geride kalan pazar gününde bir rekor olan günlük 15 bin yeni hasta  ve 132 yeni ölüm açıklandı. Teksas’ta da durum farklı değil. Eyalette 10 bin yeni vaka açıklandı. Houston’daki hastaneler tam kapasiteyle çalışmalara devam ediyor. Son gelişmelerin ardından Teksas’ta açıklanan toplam hasta sayısı 275 bini aşmıştı.

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Son güncelleme: 16:09 16.07.2020