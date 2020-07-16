Gregg Popovich: ‘Onlar’ demek Trump demek… Hepsi birer korkak

NBA’in efsane koçu Gregg Popovich Orlando, Florida’da NBA için oluşturulan fanusun güvenli olduğunu ve Teksas eyalet valisinin ne yaptığının farkında bile olmadığını söyledi.

San Antonio Spurs koçu gazetecilerle yapılan online soru cevap bölümünde NBA yönetiminin hazırladığı fanusa güvenini belirtti ve Teksas eyalet yönetimini eleştirdi:

“Hazırlanan fanus Florida’nın kendisi değil, şu anda en güvende olabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Özellikle Florida, Arizona veya Teksas’la karşılaştırırsanız. Takım olarak Teksas’ın her köşesindeydik ve orada ne haltlar döndüğünü kimse bilmiyor.”

“We've been all over the map in Texas, nobody knows what the hell is going on. We have a Lt. Gov. who decided he doesn't want to listen to Fauci and those people anymore” Gregg Popovich shared some thoughts about state and federal leadership on coronavirus pic.twitter.com/XiMQcunE6y — Tom Petrini (@RealTomPetrini) July 16, 2020

Popovich aynı zamanda Teksas eyalet valisinin davranışlarını da, “Vali, pandemiyle ilgili fikir beyan eden uzman doktorları dinlememe kararı aldı. Gidip gelip bir şekilde Donald Trump’ı memnun etmenin derdinde. Salgına dair herhangi bir prensip veya yol haritası yok. Tek dertleri politikacılar ve kendi çıkarları. ‘Onlar’ demek, Trump demek. Hepsi birer korkak” sözleriyle yerden yere vurdu.

TEKSAS VE FLORİDA’DA VAKA SAYILARI ARTIYOR

Florida’da bir türlü pandemi hız kesmiyor. Geride kalan pazar gününde bir rekor olan günlük 15 bin yeni hasta ve 132 yeni ölüm açıklandı. Teksas’ta da durum farklı değil. Eyalette 10 bin yeni vaka açıklandı. Houston’daki hastaneler tam kapasiteyle çalışmalara devam ediyor. Son gelişmelerin ardından Teksas’ta açıklanan toplam hasta sayısı 275 bini aşmıştı.

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