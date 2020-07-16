Gece kulübünden kovulan Erling Haaland, patates tarlasında çalıştı

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’un genç forveti Erling Haaland, yaz tatilini geçirmek için gittiği ülkesi Norveç’te ilginç günler yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yer alan videoda, gece kulübüne girmek isteyen 19 yaşındaki futbolcunun güvenlik görevlileri tarafından engellendiği görülmüştü.

Mekana alınmadığı için tepki gösteren Haaland’ın bu görüntüleri kısa sürede gündeme otururken genç futbolcu bugün sosyal medya hesabından tarlada çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör working Erling Braut Haaland (@erling.haaland)’in paylaştığı bir gönderi ( 15 Tem, 2020, 11:44öö PDT )

Instagram hesabına, patates tarlasında traktör üzerindeki çekilen bir fotoğrafını koyan Haaland için ‘Baba sözü dinliyor’ yorumları da yapıldı.

Gece kulübünde yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından odun keserken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Haaland’ın babası Alf-Inge, “Gel işe geri dön. Büyük şehir gece hayatı sana göre değil” ifadelerini kullanmıştı.