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Sözcü

Gece kulübünden kovulan Erling Haaland, patates tarlasında çalıştı

Ülkesi Norveç'te yaşı tutmadığı için gece kulübüne alınmayan 19 yaşındaki yıldız futbolcu Erling Haaland, babasının köyüne döndü ve soluğu patates tarlasında aldı.

SKOR DIŞ HABER
19:17 -
Haberler Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’un genç forveti Erling Haaland, yaz tatilini geçirmek için gittiği ülkesi Norveç’te ilginç günler yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yer alan videoda, gece kulübüne girmek isteyen 19 yaşındaki futbolcunun güvenlik görevlileri tarafından engellendiği görülmüştü.

Mekana alınmadığı için tepki gösteren Haaland’ın bu görüntüleri kısa sürede gündeme otururken genç futbolcu bugün sosyal medya hesabından tarlada çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

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working 

Erling Braut Haaland (@erling.haaland)’in paylaştığı bir gönderi ()

Instagram hesabına, patates tarlasında traktör üzerindeki çekilen bir fotoğrafını koyan Haaland için ‘Baba sözü dinliyor’ yorumları da yapıldı.

Gece kulübünde yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından odun keserken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Haaland’ın babası Alf-Inge, “Gel işe geri dön. Büyük şehir gece hayatı sana göre değil” ifadelerini kullanmıştı.

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The winter is coming  let’s chop some wood #GOTfeelings #arbaiskar

Erling Braut Haaland (@erling.haaland)’in paylaştığı bir gönderi ()

Borussia Dortmund Erling Haaland
Son güncelleme: 19:25 16.07.2020