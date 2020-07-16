Galatasaray’da seçim ateşi yandı! İşte öne çıkan isimler…

Başkan Mustafa Cengiz'in rahatsızlığı ve tedavi süreci, Galatasaray'ı olumsuz etkiledi. Hem saha içinde hem yönetimsel anlamda işlerin kötü gitmesinin ardından sarı-kırmızılı camia kritik bir sürece girdi. Gündemde seçim var. Cengiz'in ağır geçen tedavi sürecine rağmen görevini bırakmama konusundaki ısrarına doktorları ve ailesi karşı çıkıyor. Camiada bir erken seçim olası gözüküyor. SÖZCÜ, Galatasaray'ı bekleyen ‘muhtemel' seçim sürecini ve kulislerde konuşulanları masaya yatırdı:

CENGİZ’İN ADAYI KANÇAL

Seçim kulisleri, yönetim kurulunda da karşılık bulmaya başladı. Bazı yöneticiler olağanüstü genel kurul kararı alınması gerektiğini savunuyor. Yönetimde adaylık için ön plana çıkan isim Başkan Yardımcısı Kaan Kançal. Başkan Cengiz'in de Kançal'a destek vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

POLAT DESTEKLİ ÇELEBİ

Olağanüstü genel kurul kararı alınması halinde başkanlık için adı geçen adaylardan biri Işın Çelebi. Eski başkanlardan Adnan Polat'ın destek verdiği tecrübeli yöneticinin liste çalışmalarına başladığı konuşuluyor.

GENÇLİK ATEŞİ ELMAS

Genç ve dinamik bir başkan isteğini savunan üyelerin etrafında toplandığı aday Burak Elmas. Genç yaşına rağmen UEFA Kupası'nın kazanıldığı dönem başta olmak üzere birçok önemli süreçte yöneticilik yapan Elmas'a, genç üyelerden büyük destek var. Elmas ise Başkan Cengiz'in sağlık durumu nedeniyle olaya hassas yaklaşıyor ve resmen seçim kararı alınmadan konuşmayacağının altını çiziyor.

HAZIR ADAYI ÖZTÜRK

Uzun süredir başkanlık için çalışmalarını sürdüren ve Cengiz'in rahatsızlığından önce çalışmalarına start veren Metin Öztürk erken seçim için hazır. Aylardır yaptığı toplantılarda üyelere projelerini açıklayan Öztürk'ün seçim kararının hemen ardından listesini açıklaması bekleniyor.

ÇOBANOĞLU ÇALIŞIYOR

Kulislerde adı geçen isimlerden biri de Can Çobanoğlu. Yeterli sayıda üyeden destek almak için çalışan Çobanoğlu'nun, hedefine ulaşırsa muhtemel bir erken seçimde adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor.

FATİH TERİM BEKLEMEDE

YAŞANAN bu süreçte en büyük sürpriz, sarı-kırmızılı kulübün yaşayan efsanesi olan Fatih Terim'in ön plana çıkması. Halen teknik direktörlük görevine devam eden Terim'in, Başkan Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kendisine gelen talepleri şimdilik cevapsız bıraktığı biliniyor. Ancak deneyimli teknik adamın, 2021 yılının mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulda kulüp başkanlığı için adaylığını koyması söz konusu olabilir.

TÜZÜK NE DİYOR?

MADDE 92: Kulüp başkanlığı herhangi bir nedenle boşalırsa ve bir sonraki seçim genel kuruluna 6 aydan daha fazla süre kalmışsa, 1 ay içinde başkanlık ile diğer tüm organ ve kurulların seçimi için yeni seçim genel kurulu yapılır.

MADDE 93: Başkan dışında yönetim kurulu üyeliklerinin boşalması ve yönetim kurulunun yedek üyelerin katılımı ile de toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde yönetim kurulu ve başkan düşmüş sayılır. 1 ay içinde yeni seçim yapılır.