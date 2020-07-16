Son dakika | Futbolda şike davasında mahkeme kararı verildi!

Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ‘futbolda şike’ davasında alınan kararı ‘usul eksikliği’ nedeniyle geçtiğimiz aylarda bozdu. 5’inci Ceza Dairesi’nin aldığı karar sonrasında şike yapmakla suçlandığı davada hakkında beraat kararı verilen Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı duruşmanın yeniden görüşülmesine bugün başlandı. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen davaya Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yöneticiler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

6 KASIM’A ERTELENDİ

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin ‘futbolda şike’ davasında aldığı ‘usul eksikliği’ nedeniyle bozma kararına uyulmasına oybirliğiyle karar verdi.

Mahkeme ayrıca; Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 nolu dosyanın incelenmek üzere istenmesine ve yeni duruşmanın da 6 Kasım 2020 tarihinde, saat 10.00’a ertelenmesine hükmetti.

ESASA İLİŞKİN İŞLEM YAPILMAYACAK

Yargılama yeniden yapılacak ancak hiç kimseye örgüt kurmak ile ilgili bir iddia yönetilmeyecek, esasa ilişkin işlem yapılmayacak. Zira Yargıtay kararıyla örgüt suçlamasına ilişkin beraat kararları kesinleşmişti. 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi beraat hükmünü yeni yargılama doğrultusunda tekrar kurarak Yargıtay’a gönderecek.

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