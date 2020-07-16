‘Futbolda şike’ davası yeniden başlıyor!

Damla GÜLER/SÖZCÜ – Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin futbolda şike davasına dair kararlarını usulen bozmuştu. Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 36 sanık, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak. Duruşmaya Yıldırım ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katılacak.

*Görsel İHA’dan alınmıştır.

“FETÖ FİRARİSİ ESKİ SAVCI ZEKERİYA ÖZ BAŞLATMIŞTI”

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanımış çok sayıda kişinin adının karıştığı, 3 Temmuz 2011’de başlayan “Futbolda şike” soruşturması, dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı FETÖ firarisi Zekeriya Öz’ün talimatıyla başlatılmıştı.

Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig’de 2010-2011 sezonundaki birçok maçta şike ve teşvik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, bunun için organize suç örgütü kurulduğu iddia edilmişti.