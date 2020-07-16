Elena Delle Donne: Günde 64 tane hap kullanıyorum

WNBA’de son şampiyon Washington Mystics’in süper yıldızı Elena Delle Donne, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle başlayacak yeni sezonda yer almak istemediğini lig yönetimine bildirdi. Halihazırdaki pandemi sürecinde yüksek risk taşıyan grupta olduğunu belirten başarılı oyuncunun, sağlık sorunu sebebiyle yeni sezonda yer almama talebi lig yönetimi tarafından reddedildi.

Yaklaşık 10 senedir kronik Lyme hastalığı bulunan Delle Donne ise Covid-19 hastalığına yakalanmaktan endişe ediyor. Lyme hastalığını kaptığından beri yüksek dozda ilaç alan ve yoğun bir tedavi altında bulunan 2 kez lig MVP’si, verilen karar karşında şoke olduğunu söyledi. 30 yaşındaki oyuncu günde 64 tane hap almak zorunda kaldığını ve yaşadıklarının daha fazlasını Player’s Tribune’e açık bir mektup şeklinde yazdı:

“Günde 64 tane hap alıyorum. 25 tane kahvaltı öncesi, 20 tane kahvaltı sonrası, 10 tane akşam yemeği öncesi ve 9 tane de uyumadan hemen önce. Aldığım 64 hapın beni yavaş yavaş öldürdüğünü düşünüyorum. Öldürmüyorsa da kesin olan bir şey var ki, benim için hiç de iyi değiller.

Vücudumda bulunan bakteri sebebiyle, vücudumu sürekli kandırmam gerekiyor. Bu bitmek bilmeyen bir kısır döngü. İlaçlarımı almak zorundayım. Çünkü ancak bu şekilde aşık olduğum oyunu oynayabiliyor. Ancak daha da önemlisi, bakmam gereken bir ailem var ve ancak kullandığım ilaçlar sayesinde sıradan bir insanın fiziksel kondisyonuna ulaşabiliyorum.

‘YENİ SEZONDA YER ALMAK BENİM ADIMA BÜYÜK RİSK TAŞIYOR’

Corona salgını başladığında çok korktum. Lyme, bağışıklık sisteminizi çok zayıf hale getiren bir rahatsızlık. Bu yüzden pandemiyi duyduğum ilk andan itibaren ciddiye aldım. Benim için açık bir şekilde ölüm kalım meselesiydi. Bu sırada WNBA’in yeni sezon için hazırlayacağı fanusu duydum. Ligin oluşturulacak bu fanusta ne gibi önlemler alacağını öğrenmeye çalıştım.

Doktorlarımla konuştuktan sonra fanus oluşturulsa dahi yeni sezonda yer almamın büyük risk taşıdığını fark ettim. Lig yönetimi, yeni sezon için oyuncuların sağlık süreçlerini incelediği sırada (Fanusta yer almak için sağlığınız elverişli değilse maaş kesintisi yaşamadan sürecin dışında tutuluyorsunuz) uygulamanın dışında tutulacağım aklıma bile gelmemişti.

Kulüp doktorum dahil olmak üzerinde, hastalığım üzerinde çalışan doktorlarımla eksiksiz bir rapor hazırlamamıza karşın lig beni yeni sezonda yer almaya uygun gördü. Bu da demek oluyor ki; ya hayatımı riske atacağım ya da maaşımdan feragat edeceğim.

‘NBA OYUNCULARININ SAHİP OLDUĞU GİBİ BİR MAAŞA SAHİP DEĞİLİZ’

Bu çok yaralayıcı bir durum. Bir NBA oyuncusuna verilene yakın bir maaşa sahip değilim. Ligle bu konuda savaşa girmek istemiyorum. Zaten kazanabileceğimi de sanmıyorum. Kariyerim boyunca varımı yoğumu sahaya koydum. Finalde üç diskimde kayma olmasına karşın parkedeydim. Alınan karar beni çok kırdı.

Son olarak kararımı henüz vermiş değilim. Biliyorum ki bu zor günlerde, yaşadığım durumun benzerini hatta daha kötüsünü yaşayan birçok Amerikalılar var. Birçok kişi işsiz, siyahlar ve eşcinseller inanılmaz ayrımcılıklara uğruyorlar.

Dünyada halen bilmediğimiz birçok şey var. Bir araya gelerek daha çok iyileşmeye imkan sağlayabiliriz.”

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Delle Donne’nun yaşadığı Lyme hastalığı kenelerle bulaşan bir bakteri sebebiyle meydana geliyor. Deri döküntüleriyle kendini gösteren hastalık tedavi edilmezse zaman içerisinde bağışıklık sistemini çökertiyor.

2015 ve 2019 senelerinde WNBA’de MVP seçilen Elena Delle Donne, geçtiğimiz sene lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.