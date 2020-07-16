CAS kararını verdi! Trabzonspor’un kaderi iki hafta sonra belli olacak…

Türk futbolunda gözler İsviçre’ye çevrilirken CAS (Spor Tahkim Mahkemesi), Trabzonspor ile ilgili kararını iki hafta sonra açıklayacağını bordo-mavili yetkililere bildirdi.

TSİ 10.30’da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan duruşma sona ererken, bordo-mavili kulüple ilgili kararın iki hafta sonra verileceği öğrenildi. Covid-19 pandemisinden kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Trabzonspor’un da davasının dahil olduğu bazı duruşmalar video konferans yoluyla yapılıyor.

İki hafta sonra çıkacak karar, yalnızca Trabzonspor’u değil Süper Lig’de Avrupa kupaları için mücadele eden tüm takımları ilgilendiriyor.

GÖZLER KARARA ÇEVRİLDİ

Başakşehir’in UEFA Şampiyonlar Ligi vizesini garantilediği sıralamaya göre, Trabzonspor’un men cezası onanırsa ligi üçüncü bitiren takıma Şampiyonlar Ligi elemesinde boy gösterme şansı doğacak. Ligde 4, 5 ve 6. sırayı alan takımların da UEFA Avrupa Ligi’ne katılacağı turlar bu karara göre belli olacak.

İLGİLİ HABER 90`dan Sonra`da gündem 32. hafta maçları! Kaçan tarihi fırsatlar, düğüm çözülüyor...

Manchester City’nin CAS başvurusundan çıkan karar, Trabzonspor’un umudunu arttırdı. İngiliz devinin men cezası kalkarken 30 milyon Euro’luk para cezası da 10 milyona düşürüldü.

Ancak spor hukukçuları, iki dosya arasındaki farklılığa dikkat çekiyor. City’nin davasında farklı yollarla kulübe para aktarılması söz konusuyken Trabzonspor’a “Kulüp, Avrupa’da bu finansal durumla mücadele edemez” dendiğinin altı çiziliyor.