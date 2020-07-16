Borussia Dortmund’dan tarihe geçecek transfer: Jude Bellingham

İngiltere’de Birmingham City forması giyen genç yıldız adayı Jude Bellingham, Alman devi Borussia Dortmund’a imza atma üzere.

Alman gazetesi Bild’in haberine göre; 17 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu için Borussia Dortmund 25 milyon euro ödemeyi gözden çıkardı. Bu transfer Bellingham’ı, Bundesliga tarihinin en pahalı genç futbolcusu yapacak.

Sky Sports ise Bellingham’ın Birmingham havalimanından özel bir jetle Almanya’ya gittiğini ve sağlık kontrolünden geçtiğini açıkladı.

Dortmund ile imza aşamasında olan 17 yaşındaki Bellingham, Birmingham için çok kritik olan sezonun son iki maçında da forma giyecek.

Cumartesi günü Preston ile karşılaşacak olan Birmingham, son maçında ise Derby ile sezonun son mücadelesini oynayacak ve Championship’te kalmak için mücadele verecek.