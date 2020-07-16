90’dan Sonra’da gündem 32. hafta maçları! Kaçan tarihi fırsatlar, düğüm çözülüyor…

Süper Lig’de sezonun en kritik haftalarından biri olan 32. hafta, hem şampiyonluk yarışında hem de kümede kalma mücadelesinde dramatik sonuçlara ve anlara sahne oldu. 90’dan Sonra’da geride kalan haftanın olayları ve maçları masaya yatırılırken Alican Özcan, Semih Kalkan ve Ümit Genç kalan bölümü de değerlendirildi. Yukarıdaki oynatıcıya tıklayarak bölümü dinleyebilirsiniz.

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Alican Özcan, Semih Kalkan ve Ümit Genç’in sohbetinden satır başları:

Zaten bir demoralizasyon ile çıktı sahaya Trabzonspor. Bordo-mavililer bu hafta Denizli’ye kaybetmedi, önceki haftalarda kaybetti aslında. Denizli’de öne geçerek puan kaybetti yine. Bu alışkanlık oldu neredeyse. Toplamda kaybedilmiş 27 puan var ve şampiyonluğa oynuyorsun. Kabul edilebilir bir durum değil bu Trabzonspor için.

Trabzonspor’da oyuncular skoru soyunma odasında öğrendi, 15-18 dakika sonra sahadasın. Santra oldu ve kısa süre sonra Trabzonspor kalesinde golü gördü. Enteresan tarafı da bu. Yanlış skor mu verildi? Başakşehir’in önde olduğunu mu sandılar acaba!

Sezon başında Trabzonspor’da kimse şampiyonluktan bahsetmiyordu. Herkes “O sene bu sene” derken Başkan Ağaoğlu, “Ben öyle bakmıyorum, ekonomik reform dönemindeyiz şu anda” gözüyle bakıyordu. Ama ne olduysa Ünal Karaman’ın gitmesiyle beraber Başkan dahi herkes şampiyonluk söylemlerine başladı. O döneme kadar psikolojik olarak da iyi gidiyorlardı, ne olduysa o söylem değişikliğinden sonra oldu.

Başakşehir kazanırsa şampiyon olacak, pazartesi gününe şampiyon uyanacak. Futbolcular da bilincinde olacaklar. Bu kez Trabzonspor’a bakmasına da gerek yok. Ancak Başakşehir, Konya’da olduğu gibi sakin kalamazsa başına iş açabilir.

Her şeye rağmen Fenerbahçe’nin eline fırsat gelmişti. Gençlerbirliği ve Sivasspor maçını kazanmış olsa Avrupa potasında bulacak takım kendini, amiyane tabirle biraz daha ittirmeniz lazım bu dönemde. Nasıl bu kadar ne yaptığını bilmez bir oyun oluyor Fenerbahçe’de gerçekten anlamak güç.

Beşiktaş’ın bir amacı var ve bu doğrultuda gidiyor. Beşiktaş ikna olmuş amaca ama Fenerbahçe’de bu yok. Beşiktaş’ta Sergen Yalçın var, camianın dinamiklerini bilen ve bunu oyuncularına iyi aksettiren ancak Fenerbahçe’de bunu yapan kim o bile belli değil. Bu Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ise de onların bunu ne kadar yapabildiklerini aslında sahada da görüyoruz.

Bu hafta iyi futbola ne gerek var! Gülüyoruz belki bu söze ama Sergen Hoca da dedi, Haziran 2019’dan beri sürüyor sezon. “İyi futbol” denen görüntüyü talep edebileceğimiz bir zaman değil.