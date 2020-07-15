Wesley Sneijder, sahalara geri dönüyor!

Kariyerinde Real Madrid ve Inter formaları da giyen eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, 2019 yılının Ağustos ayında Katar’ın Al Gharafa takımında futbolu bırakmıştı. Eski Şampiyonlar Ligi şampiyonu Hollandalı tıpkı milli takımdan arkadaşı Arjen Robben gibi 1 yıl sonra yeniden futbola dönmenin planını yapıyor.

Kramponlarını astıktan sonra aldığı kilolarla gündeme gelen Sneijder’in aşırı derecede şişmanladığı görülmüştü. Hollanda basınına göre Sneijder, kilo vermek ve kendisini meşgul eden bir şeyler yapmak istiyor. Bu nedenle amatör ligde mücadele eden DOS Holland Stichtse Boys takımıyla antrenmana çıkacak olan 36 yaşındaki Hollandalı, istediği vücut formlarına ulaşırsa Hollanda Eredivisie Ligi’ne geri dönebilir.

Utrecht Teknik Direktörü Jordy Zuidam, “Sneijder yeniden oynamak istiyor ama bir sezon başında sahaya çıkmadı. Yeşil sahalara ara verip yeniden dönmenin nasıl bir tecrübe olduğunu tatmak istiyor. Kilo vermeli ve vücudunu yeniden şekle sokmalı” açıklamasını yaptı.

Sneijder’in futbola döndükten sonra Utrecht’te forma giyebileceğinin sinyalini veren Zuidam, “Formunun zirvesindeki Sneijder bizim için iyi bir fırsat olacaktı” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih’te emekli olan Arjen Robben, 1 yıl sonra altyapısında yetiştiği Groningen ile futbola geri döndüğünü açıklamıştı.