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Süper Lig’de 33. hafta hakemleri açıklandı

Son dakika... Süper Lig'de şampiyonun belli olabileceği ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçının oynanacağı haftada hakemler açıklandı! Başakşehir-Kayserispor maçında Ali Şansalan, Vodafone Park'ta oynanacak derbide ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

12:14 -
Haberler Futbol
Süper Lig’de 33. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Başakşehir’in kazanması halinde şampiyon olacağı Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiye ise Halil Umut Meler atandı.

33. hafta oynanacak maçlar ve hakemler şöyle;

Galatasaray – Göztepe / Koray Gençerler

Gaziantep FK – Kasımpaşa / Volkan Bayarslan

Çaykur Rizespor – Yeni Malatyaspor / Yaşar Kemal Uğurlu

Trabzonspor – Konyaspor / Atilla Karaoğlan

Ankaragücü – Antalyaspor / Cüneyt Çakır

Sivasspor – Gençlerbirliği / Ümit Öztürk

Beşiktaş – Fenerbahçe / Halil Umu Meler

Başakşehir – Kayserispor / Ali Şansalan

Alanyaspor – Denizlispor / Fırat Aydınus

süper lig
Son güncelleme: 12:16 15.07.2020