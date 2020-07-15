Süper Lig’de 33. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Başakşehir’in kazanması halinde şampiyon olacağı Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiye ise Halil Umut Meler atandı.
Galatasaray – Göztepe / Koray Gençerler
Gaziantep FK – Kasımpaşa / Volkan Bayarslan
Çaykur Rizespor – Yeni Malatyaspor / Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor – Konyaspor / Atilla Karaoğlan
Ankaragücü – Antalyaspor / Cüneyt Çakır
Sivasspor – Gençlerbirliği / Ümit Öztürk
Beşiktaş – Fenerbahçe / Halil Umu Meler
Başakşehir – Kayserispor / Ali Şansalan
Alanyaspor – Denizlispor / Fırat Aydınus