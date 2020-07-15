Son dakika Umut Nayir corona virüsü 3 hafta sonra yendiğini açıkladı!

Beşiktaş’ın 27 yaşındaki forveti Umut Nayir, corona virüsü atlattığını açıkladı. 24 Haziran’da yapılan testlerde ismi açıklanmayan bir başka takım arkadaşıyla birlikte pozitif çıkan Umut, yaklaşık 3 haftalık süreç sonunda ilk kez negatif sonuç aldığını duyurdu.

Siyah-beyazlıların forveti, TFF protokolleri gereği sezonun geride kalan 2 haftasında sahaya çıkamayacağını ve kendisine destek olan, geçmiş olsun mesajı atan herkese teşekkür etti. Umut Nayir’in Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle;

“24 Haziran günü pozitif sonuçlanan corona testim bugün ilk defa negatife döndü çok şükür. Semptomatik bir etkisi olmasa da sezonun devam ettiği bir dönemde uzun süre bu süreçle karşılaşmak mental anlamda çok zorladı beni. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler

TFF protokolleri gereği sahaya geri dönebilmek için 5 gün arayla 3 test sonucunun arka arkaya negatif çıkması gerekiyor. Bu nedenle sezonun kalanında da takımımla sahada olamayacağım.

Sezonun bu kritik haftalarında hem kendim için hem takımım için güzel hayallerim vardı. Bireysel anlamda takımdan uzak kalmanın hayal kırıklığını yaşasam da inşallah takım arkadaşlarım hedefimizi gerçekleştirecek. Tekrar teşekkür ediyorum desteğini esirgemeyen herkesten.”

Umut Nayir bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 27 maçta 6 gol atıp 1 asist yaptı.