Son dakika | FIFA 5 oyuncu değişikliği kuralının uzatıldığını duyurdu

Corona virüsü salgını dönüşünde kulüplerin rotasyonlarını daha verimli şekilde yapabilmesi ve sakatlık riskinin azaltılmasının önüne geçmek için 5 oyuncu değişikliği hakkı getiren FIFA, kuralın 2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

FIFA’dan yapılan açıklamada 5 oyuncu değişikliğinin 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılmasına karar verildiği ifade edildi. Kuralı kullanmakla her federasyonun kendi ligiyle ilgili kararı vermekte özgür olduğu belirtildi.

Böylece EURO 2020 ve Copa America’da da 5 oyuncu değişikliği kullanılabilecek. Öte yandan yerel turnuvalarda da isteyen organizasyonların bu değişiklik sitemini kullanabileceği kaydedildi.

8 Mayıs’ta üye federasyonlara tavsiye edilen kural yeni sezonda da devam edecek. Futbol oyun kurallarının belirleyici kuruluşu IFAB yoğun maç takvimi nedeniyle kuralın devam ettirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. FIFA da aldığı kararla 5 oyuncu değişikliği kuralını Ağustos 2021’e kadar uzattı.