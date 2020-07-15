Son dakika! Beşiktaş’ta Victor Ruiz sözleşmesini feshetti!

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesinde Victor Ruiz krizi yaşanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşayan ve futbolculardan indirim talep eden Beşiktaş, ilk şok hamle ile Loris Karius’ta karşılaşmıştı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alman file bekçisi, alacakları ödenmediği için sözleşmesini feshederek Türkiye’den ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar konuyu FIFA’ya taşırken, benzer bir durum Victor Ruiz’de yaşandı. İspanyol savunmacı, yönetimin kendisinden talep ettiği indirimi kabul etmezken, mart, nisan ve mayıs aylarındaki alacaklarının ödenmediğini belirterek siyah-beyazlı kulübe ihtarname yolladı.

Yönetim ihtarnamenin ardından Ruiz’le tekrar görüştü ve ödemelerin yapılacağını belirterek yeniden indirim talep etti. Ancak siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1.8 milyon Euro garanti para alan Ruiz, indirime yanaşmayarak sözleşmesini feshetme yoluna gitti.

Beşiktaş konuyu FIFA’ya taşıma kararı aldı.

Sezon başında İspanyol temsilcisi Villarreal’den 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ruiz, ligde 23 karşılaşmaya çıkmış, dört kez sakatlık geçirmiş ve 15 resmi maç kaçırmıştı. (İHA)