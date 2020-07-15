Şampiyonlar Ligi’nde rakipler belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşti. Temsilcilerimiz Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka, Galatasaray ve TOFAŞ’ın da rakipleri belli oldu. Normal sezonun 13 Ekim’de başlayacağı Şampiyonlar Ligi’nde gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar Play-Off oynama hakkı kazanacak. Müsabakaların takvimi ilerleyen günlerde açıklanacak.
Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya)
Iberostar Tenerife (İspanya)
Peristeri (Yunanistan)
Rytas Vilnius (Litvanya)
SIG Strasbourg (Fransa)
VEF Riga (Letonya)
Elemelerin Galibi (Hapoel Tel Aviv/Bakken Bears – Belfius Mons-Hainaut/Anwil Wloclawek)
Casademont Zaragoza (İspanya)
ERA Nymburk (Çekya)
Falco Vulcano Szombathely (Macaristan)
JDA Dijon (Fransa)
Nizhny Novgorod (Rusya)
Start Lublin (Polonya)
Elemelerin Galibi (Iraklis/Keravnos – Dnipro/Donar Groningen)
Filou Oostende (Belçika)
Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail)
Happy Casa Brindisi (İtalya)
Limoges CSP (Fransa)
San Pablo Burgos (İspanya)
Elemelerin Galibi (Igokea/U-BT Cluj-Napoca – Sporting CP/Fribourg Olympic)
AEK (Yunanistan)
Brose Bamberg (Almanya)
Cholet (Fransa)
Fortitudo Bologna (İtalya)
Hapoel Holon (İsrail)
RETAbet Bilbao (İspanya)
Elemelerin Galibi (Balkan Botevgrad/Tsmoki-Minsk – London Lions/Neptunas Klaipeda)