Premier League yaz transfer döneminin tarihlerini açıkladı!

Premier League kulüpleri yeni sezonun yaz transfer dönemi takvimini belirledi. Buna göre organizasyonun resmi hesabından açıklamada transfer penceresinin 27 Temmuz’da açılacağı ve yaz transfer döneminin 5 Ekim’e kadar devam edeceği belirtildi.

26 Temmuz tarihinde sona erecek olan Premier League’de yeni transfer dönemi için belirlenen tarihin FIFA’nın onayı sonrasında kesinleşeceğinin de altı çizildi.

İLGİLİ HABER Manchester Üniversitesi`nden Marcus Rashford`a fahri doktora!

FIFA, nisan ayında yaptığı açıklamada federasyonlara ve organizasyonlara transfer takvimleri için esneklik çağrısında bulunmuştu. Buna göre FIFA’nın bu tarihleri kısa süre içinde onaylaması bekleniyor.

Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window

The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October

Full details: https://t.co/G9uDlrx3ii pic.twitter.com/SFvK4mVZsC

— Premier League (@premierleague) July 15, 2020