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Sözcü

Premier League yaz transfer döneminin tarihlerini açıkladı!

İngiltere Premier League'de yaz transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Resmi açıklamaya göre transfer dönemi 27 Temmuz'da başlayacak ve 5 Ekim tarihinde sona erecek.

15:35 -
Haberler Futbol
Premier League yaz transfer döneminin tarihlerini açıkladı!

Premier League kulüpleri yeni sezonun yaz transfer dönemi takvimini belirledi. Buna göre organizasyonun resmi hesabından açıklamada transfer penceresinin 27 Temmuz’da açılacağı ve yaz transfer döneminin 5 Ekim’e kadar devam edeceği belirtildi.

26 Temmuz tarihinde sona erecek olan Premier League’de yeni transfer dönemi için belirlenen tarihin FIFA’nın onayı sonrasında kesinleşeceğinin de altı çizildi.

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FIFA, nisan ayında yaptığı açıklamada federasyonlara ve organizasyonlara transfer takvimleri için esneklik çağrısında bulunmuştu. Buna göre FIFA’nın bu tarihleri kısa süre içinde onaylaması bekleniyor.

Pandemi sürecinde ses getiren transferlere imza atan Chelsea, Ajax’tan Hakim Ziyech’i, RB Leipzig’den ise Timo Werner’i kadrosuna dahil etmişti.

Corona İngiltere Premier League transfer
Son güncelleme: 15:37 15.07.2020