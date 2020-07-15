Muhabir Masası’nda gündem Galatasaray! Arda Turan ve yeni transferler…

Sözcü Skor’un takımların son durumlarının aktarıldığı podcast programı Muhabir Masası’nın üçüncü bölümü yayında. Sözcü Skor Editörü Tonguç Orözü ve Sözcü gazetesi Galatasaray muhabiri Mesut Yıldırım, sarı-kırmızılı ekibin gündemine değindi. Orözü ve Yıldırım, Galatasaray’ın pandemi sonrası durumunu ve yeniden yapılanma sürecini masaya yatırdı. (Tüm detaylarıyla dinlemek için yukarıdaki ‘player'a tıklayın)

Pandemi sonrası Galatasaray’a ne oldu? Arda Turan sarı kırmızılı formayı giyecek mi? Mariano’nun yerine Galatasaray kiminle anlaştı? Yeni sezonda takımda kimler kalacak kimler gidecek?

İşte Tonguç Orözü – Mesut Yıldırım sohbetinden satır başları:

Galatasaray’ın hedefleri olduğunda başkan adayları vardı ama Avrupa’ya katılamama durumu başkanlığa oynayan yöneticileri bir adım geriye çekti. Bunlar hesap peşinde olacak.

Fatih Terim otorite boşluğundan rahatsız. Özellikle sıkıntılı maçların ardından basın toplantılarında yöneticilerin ses çıkarmadığından dem vuruyor ve bu durumdan uzun zamandır rahatsız.

Yönetimde fikir ayrılıkları var. Son olarak Erol Özmandıracı’nın istifası var ve daha sonra demeci var Yusuf Günay’ın farklı Abdurrahim Albayrak’ın farklı hareket ettiği ve başkanın iyi bilgilendirilmediği ile ilgili.

Arda Turan konusunda başkan hala ikna edilmeye çalışılıyor. Florya tarafında bu iş bitti.Terim, Arda’yı istiyor ‘Bu nikah kıyıldı’ diyebiliriz sadece başkanın resmiyete dökme durumu var.

Arda fiziki ve mental olarak hazır. Takıma kaptan olarak gelmeyi kafasına koymuş. İkinci kaptanlığı da kabul eder. Futbolcular arsındaki kopuk ilişkiyi düzeltmek ve oyunculara Galatasaraylılığı öğretmek istiyor. Arda, Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe kurduğu otoriteyi kurmak istiyor.

Kadıköy galibiyeti Galatasaray’a yaramdı. Son 8 haftadaki durumu görüyoruz. Sarı-kırmızılılar pandemi sürecinde fizik olarak iyi hazırlanamadı. İtalyan kondisyoner ülkesinde ve takımı kondisyoner Yasin hazırladı bu durum sonucunda çokça sakatlıklar yaşandı.

Transfer konusunda Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan ve Omar Elabdellaoui ile el sıkıştı.

Önümüzdeki sezon içi Fatih Terim, Seri ile devam etmek istiyor. Onyekuru’nun durumu yine geçen sene gibi transferin son haftasında belli olacak gibi duruyor.

Yeni sezonda Muslera ve Donk garanti takımda kalacak. Diğer oyuncuların durumu henüz belli değil. Belhanda ve Feghouli takımdan gönderilecek. Teknik ekip artık bu oyuncular ile başarılı olacağına inanmıyor.

Galatasaray Caner Erkin’i kadrosuna katmak istiyor. Menajeri ile transfer konusunda görüşüldü. Ayrıca Galatasaray Trezeguet’i istiyor ve Mısırlı oyuncunun menajeri ile görüşmeler devam ediyor.

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