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Sözcü

Mircea Lucescu emlak işine giriyor

Bir dönem Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu futbolda ceketini asma kararı aldı.

19:59 -
Haberler Futbol
Mircea Lucescu emlak işine giriyor

Deneyimli Rumen teknik adam Mircea Lucescu, ülkesinde Bükreş şehrinde apartman kompleksleri inşa ederek emlak sektörüne giriş yaptı.

Sporx’te yer alan habere göre; 74 yaşındaki teknik adam, Rumen iş adamı Dimciu Tasu ile birlikte açık artırmada alınan bir arsada, içinde 200 apartman olan bir kompleksin inşaatına başladı.

74 yaşındaki deneyimli teknik adam kariyerinde, Shakhtar Donetsk, Beşiktaş, Galatasaray, Zenit gibi takımların yanı sıra Türkiye A Milli Takımı’nı da çalıştırdı.

Rumen teknik adam kariyeri boyunca, 8 Ukrayna Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Süper Lig şampiyonluğu, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa gibi başarılar elde etti.

Lucescu, 33 milyon avroyu aşan serveti ile Romanya futbolunun en zengin isimlerinden birisi olarak görülüyor.

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