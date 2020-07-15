Manchester Üniversitesi’nden Marcus Rashford’a fahri doktora!

Manchester Üniversitesi, Manchester United’ın genç golcüsü Marcus Rashford’a fahri doktora verdi. 22 yaşındaki futbolcu, üniversitenin fahri doktora verdiği en genç isim oldu.

İhtiyaç sahibi çocuklar için başlattığı yemek yardımı kampanyası nedeniyle doktoraya layık görülen Rashford, kulüp efsaneleri Sir Alex Ferguson ve Sir Bobby Charlton’ın ardından fahri doktora verilen üçüncü Manchester United’lı oldu.

Rashford’ın kampanyası sayesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere okulların açık olduğu dönemde verilen yemek çekleri artık yaz tatilleri boyunca da verilmeye devam edilecek. Kampanyasıyla büyük bir övgü toplayan Rashford, çocukken bu yemek çekleri desteğine bel bağladığını da ifade etmişti.

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‘Gurur verici…’

Genç yıldız kulübün resmi internet sitesine verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: “Ben ve ailem için gurur verici bir gün. Geçmişte bu doktora verilen harika isimlere baktığınızda, çok gururlandırıcı bir durum. Bu ülkede yoksulluk ile mücadeleye devam etmek için hala uzun bir yolumuz var ancak şehrinizde mücadelenizin fark edilmesi doğru yöne gittiğimiz anlamına geliyor ve bu çok şey ifade ediyor.”

Başarılı kampanyasının yanı sıra Rashford, Covid-19 sürecinde yardıma muhtaç ailelere yemek desteği sağlamak için Fareshare UK adlı yardım organizasyonuyla yaptığı iş birliği sonucunda yaklaşık 20 milyon Pound toplanmasına katkıda bulunmuştu.