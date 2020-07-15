Manchester City yine kazandı! Seriyi 10 maça çıkardı…

İngiltere Premier Lig’in 36. haftasında Manchester City evinde Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1’lık skorla kazandı. Manchester City’ye galibiyeti getiren goller, 6. dakikada David Silva ve 39. dakikada David Silva’nın asistinde Gabriel Jesus’tan geldi. Bournemouth’ta Brooks, 88. dakikada attığı golle sonucu belirledi. Manchester City’de Türk asıllı Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan, ilk 11’de başladığı mücadelede 68 dakika sahada kaldı.

Manchester City, Bournemouth ile Premier Lig’de oynadığı 10 maçı da kazandı.

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Manchester City puanını 75 yaparken, 2 maç sonra kaybeden ve kümede kalma yolunda darbe alan Bournemouth ise 31 puanda kaldı.

Premier Lig’in 37. haftasında Manchester City deplasmanda Watford ile karşılaşacakken, Bournemouth ise evinde Southampton’ı konuk edecek.