Katar 2022’de maç saatleri belli oldu! 11 saat boyunca kesintisiz futbol…

Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda grup maçları ile açılış ve final maçının saatleri belli oldu. 21 Kasım ve 18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev organizasyonda daha önce hiç görülmemiş bir şekilde grup aşamasında günde dört maç oynanacak.

Hem Orta Doğu’da düzenlenecek olmasıyla hem de kışın gerçekleşecek olmasıyla ilklerin turnuvası olacak Katar 2022, günde dört grup maçına da ev sahipliği yaparak yine tarihe geçecek.

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Bu karara göre 12 gün sürecek grup aşamasında günde 11 saat maç yayını yapılacak. Diğer organizasyonlara nazaran birbirine daha yakın statlarda oynanacak turnuvada taraftarlar birden fazla maça rahatlıkla gidebilecek.

Dört maçın oynanacağı günlerde ilk maç TSİ 13:00’te son maç ise TSİ 22:00’de başlayacak. 21 Kasım’da saat 13:00’teki açılış maçına 60 bin kişilik Al Bayt Stadyumu ev sahipliği yapacak. Final ise 18 Aralık’ta 18:00’de 80 bin kişilik Lusail Stadyumu’nda oynanacak.