Hatayspor teknik direktörü Mehmet Altıparmak: Siyasetin olacak ki tutunabilesin

RÖPORTAJ: Can ÇAPAR / HATAY

Hatayspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Hatayspor'u şampiyon olarak Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak adeta tarih yazdı. Altıparmak 2017-2018 sezonunda Erzurumspor'u, 2018-2019 sezonunda ise Gaziantep FK'yı Süper Lig'e taşımıştı. Altıparmak böylelikle 3 sezon üst üste çalıştırdığı takımları Süper Lig'e yükseltmiş oldu.

Şampiyonluğu ve başarısının sırrını SÖZCÜ ile paylaşan Altıparmak, Hatayspor'da yola devam edeceğini söyledi. Takımda aile ortamı olduğunu belirten Altıparmak, bunun beraberinde başarının geldiğini ifade etti.

“OYUNCULARIN KALBİNE GİRMEK SİZİ ŞAMPİYON YAPAR”

Başarısının ve şampiyonluğun sırrını açıklayan Altıparmak “Türkiye futbolunda arka arkaya ayrı yerlerde 3'te 3 yapmak çok zor. Gururluyum. Ekibimle birlikte bu işin sırrını öğrendik. İşin sırrında çalışmak, antrenman yapmak çok önemli ama gittiğimiz yere aile duygusunu getirenleriz. Bana göre benim ve ekibimin en büyük başarısı bu. Karakterli oyuncularla çalışıyorum. Şampiyonluğu isteyen oyunculardı. Onların kalbine girdiğiniz zaman, aynı davaya inandığınız aman şampiyonluk sonucunu alıyorsunuz” dedi.

“1.LİG’İN ŞAMPİYON HOCALARINA SÜPER LİG’DE YETERİNCE KREDİ VERİLMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Altıparmak, Süper Lig'de 1. Lig'in şampiyon hocalarına yeterince kredi ve şans verilmediğini de söyledi. Bunun kendisi için pek önemli olmadığını ifade eden Altıparmak sözlerini şöyle sürdürdü, “Bunun benim için bir kriteri yok. Hangi kulüp olursa olsun benim yanımda ve arkamda olabilecek, projesi olan her kulüpte başarılı oldum. Benim tek derdim de bu zaten. Bunun bir ligi yok benim için. Ben işin o tarafıyla ilgilenmiyorum. Biz işimizi doğru düzgün yapıyoruz. Hocaların Türkiye'de nereden nereye nasıl gittiğini hepimiz biliyoruz. Siyasetin olacak ki tutunabilesin. Ama biz tırnaklarıyla kazıya kazıya gelen grubun içindeyiz. Türk futbolunda alttan direktör olarak kaliteli bir nesil geliyor. Şu anda yukarıda hocaların onlardan bir farkı yok. Bu biraz kendini geliştirme işi. Şampiyonluğun ligi olmaz. Bir yerden sonra kendini ispatlama derdin olmuyor çünkü seni artık tanıyorlar. Bu lige damga vurduk, Süper Lig'e de damga vuracağız.”

“HATAYSPOR'DA DEVAM EDECEĞİM”

Süper Lig'de de yoluna Hatayspor ile devam edeceğini belirten Atıparmak, pandemi sürecinde yaşananlara da değindi. Altıparmak süreçle ilgili olarak “Pandemi bizi zorladı. Oyuncuları motive etmek, futbola adapte etmek bizi zorladı. Lig aralarında bile bu kadar ara verilmemişti. Dönüş, futbolcular için çok zor oldu. Oyuncular alışık olmadıkları tatil zamanında maç oynamak zorunda kaldılar. Rakipler zorlu. Bu şehrin 53 yıllık hasreti stres yaptı. Hepsi birleştiğinde yük ağır oldu. Kaldırmak kolay değil ama buradaki takım işin üstesinden gelebildi” İfadelerini kullandı.

“ŞAMPİYONLUK MAÇI BANA GÖRE KEÇİÖRENGÜCÜ KARŞILAŞMASIYDI”

Altıparmak'a göre Hatayspor şampiyonluk maçını Keçiörengücü ile oynadı. “Bana gören Soner'in attığı gol sezon golü” diyen Altıparmak, şampiyonluğun Hatayspor'a çok yakıştığını belirtti.

“SÜPER LİG'DE HERKESİN KONUŞACAĞI BİR TAKIM OLACAĞIZ”

Hatayspor'un Süper Lig mücadelesi için hedefini paylaşan Altıparmak, “Herkesin konuşacağı bir takım olacağız, Süper Lig'de devamlı oynayan bir takım yaratmak; birinci önceliğimiz bu” dedi. Hatayspor'un bugüne kadar verdiği mücadeleyi de hatırlatan hoca, transferlerle ilgili bilgi paylaşmadı. Hafta sonu oynanacak Bursaspor karşılaşmasının ardından gelişecek sürece işaret eden Altıparmak, “Bursaspor maçından sonra bu konu konuşulur. Bütçe gibi etmenler de önemli. Elimizdekileri önümüze koyup ona göre karar vereceğiz. Bizim de istediğimiz oyuncular muhakkak var. Onlarla alakalı istişare edeceğiz” dedi.

“BARCELONA İLE OYNAMAK HAYAL DEĞİL, BAŞKAN SAVAŞ'A KATILIYORUM”

Mehmet Altıparmak'a Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın “Barcelona ile karşılaşan bir Hatayspor” yorumunu da sorduk. Yoruma katıldığını söyleyen Altıparmak çıtayı daha da yükseltti. Doğru planlamayla başarılamayacak her hangi bir durumun olmadığını söyleyen Altıparmak, “Aynı duyguları paylaşıyorum. Hatta daha da üstü, eğer doğru planlama yaparsanız bu tür söylemler uzak değil. Biz Şampiyonlar Ligi'ne de gideriz. Bunlar uzak gibi görünüyor ama doğru planlama ile çok rahat olabilecek şeyler. Başkanıma katılıyorum. Onlara karşı oynamak çok zor değil. Hatta çok uzun süre zarfında da değil. Burada şimdiye kadar işler doğru yapılmış ama üzerine katmak gerekiyor. Yeter ki bunu başarabilelim” ifadelerini kullandı.

“KUNDAKTAKİ BEBEĞİYLE, GECENİN İKİSİNDE BİZİ KARŞILAYAN ANNEYİ GÖRÜNCE DUYGULANDIM”

Altıparmak, Adana dönüşü kentteki şampiyonluk turunda dikkatini çeken bir detayı da paylaştı. Kucağındaki bebeği ile gecenin ikisinde kendilerini karşılayan anneyi görünce duygulandığını ifade eden Altıparmak; “Şehre girdiğimizde geçenini ikisinde kutlamalar için bekleyen taraftarlar arasında bir anne, kucağındaki bebeğiyle saat 2'de bizi karşılayıp bize bayrak salladı. Bir insana para versen bunu yapmaz. Bunun mutluluğu ve hazzı, tüm yorgunluğumu aldı. O anı görünce tekrar canlandım. Taraftarın o sevinci, bizim mükâfatımız oldu” dedi

“İLK OLMAK ZORDUR AMA UNUTULMAZ”

Altıparmak açıklamasının devamını Hatay'a ayırdı. Hataylılara ve taraftara ithafen konuşan Altıparmak; “İlk olmak zordur ama unutulmayacak bir şeydir. Ben günü gelince buradan gidip, 10 sene sonra geri geldiğimde inanıyorum ki Hatay halkı beni bağrına basacak. Bunun gururunu yaşıyorum. Hatayspor ile daha önce karşı karşıya geldim. Alanya ve Gazişehir maçlarında Hatayspor'u mağlup etmiştim Hataylıları üzmüştüm ama şimdi onları şampiyon yaptım ve sevindirdim. Bunun da mutluluğu dünyaya değer” İfadelerini kullandı.