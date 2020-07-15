Fatih Terim’den köklü değişiklik! Transfer planı hazır

Ankaragücü yenilgisinin ardından “Belki de Rabbim yeniden onarmak için mesaj veriyordur” diyen Fatih Terim, yeni sezonun planlamasına hız verdi. Özellikle bu sezon düşük performans gösteren ve çok maç kaçıran futbolcularla devam etmek istemeyen kurt çalıştırıcı, yollanacak ve kiralık sözleşmeleri yenilenmeyecek oyuncuların maaş bütçesiyle genç ve yetenekli oyuncuların bulunduğu bir kadro oluşturacak.

13 MİLYON EURO'LUK BOŞLUK

Falcao, Mariano, Lemina, Saracchi ve Andone'nin gönderilmesiyle en az 13 milyon Euro'luk bütçe açılacak. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin yanında yönetimin onayını bekleyen Arda Turan ve Volkan Babacan, boşlukları dolduracak. Trezeguet ve Elabdellaoui de transferi düşünülen yıldızlardan. Terim ve ekibi, Caner Erkin'in durumunu izlerken Seri'yi de tutmak istiyor.

RADAMEL FALCAO, ABD’YE

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Radamel Falcao'yu istiyor. Bu formül, hem 5 milyon Euro'luk maaş yükü hem de sık sık takımı yalnız bırakması nedeniyle gözden düşen Falcao'yu elden çıkarmayı düşünen yönetimin aklına yattı. Kolombiyalının, Galatasaray ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.