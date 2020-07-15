Çöküşün sorumlusu kim?

Ligdeki son 3 maçını kaybet. Salgından sonraki 8 maçında puan kaybı yaşa ve şampiyonluğa havlu at. Galatasaray için bunun tarifi çöküştür. Lig başlarken kâğıt üzerine Galatasaray'ın 11'ni yazdığınızda, rakipler için korkutucu gözüküyordu. Önce işler iyi gitti. Sonra salgın geldi. Hasan Şaş istifa etti. Falcao yine kayboldu. Muslera da sakatlandı derken, çözülme çok çabuk oldu. Sorumlu sadece futbolcular değil, olamaz da. İdari ve teknik taraf mutlaka bu konuda başarısızlıklarını üstlenecekler. Önemli olan başarısız dönemlerde “Sorumlu benim” demektir.

FENERBAHÇE NASIL TRANSFER YAPACAK?

Fenerbahçe’yi izlerken şu duyguya kapılıyorsun: Takım iyi koşuyor. Son Sivas maçında 112 kilometre koşmuşlar. Ama mesele topu koşturmak bu oyunda. Yoksa Jamaika'dan sadece olimpiyat şampiyonları değil, muhteşem bir futbol takımı çıkabilirdi. Kaptan da Usain Bolt olurdu! Fenerbahçe'ye 2 stoper, sağ bek, sol bek, sağ açık, forvete yakın orta saha ve yan top hatası olmayan bir kaleci gerekiyor. Hepsi yüksek çaplı olmalı ki maç kazandırsın. 7 transfer, benim hesabım. Kaç milyon Euro gerekiyor? Maalesef bunlar gerçekleşse bile şampiyonluk garanti değil.

SERGEN YALÇIN

Ne dedi Sergen Yalçın: “Geçen sezon transfere harcanan paranın yarısı ile zirve mücadelesi yapan bir takım ortaya çıkabilirdi.” Yorumcu olarak kendisiyle uzun süre çalıştım. Futbolu öyle bilir ki, maçların daha 15. dakikasında, galip gelecek takımı size hemen söyler. Bu işin ruhunu bilir. Gelecek sezon kendisi kuracak kadroyu. Kibarca yaptığı birkaç açıklamada, şunu söylemek istiyor yönetime: “Transfer konusunda bana kimse gölge etmesin, başka ihsan istemem.” Başarı isteniyorsa tek yetki teknik direktörde olmalı.

HOŞ GELDİN HATAYSPOR

Oğlumuzun askerlik yemin töreni için yolumuz düşmüştü Hatay'a. Bayağı dolaştım şehirde. Muhteşem mutfağını zaten herkes biliyor. Benim en çok dikkatimi çeken husus; modern, çağdaş, insanların cana yakınlığıydı. Bir tarih yaşıyorsunuz, dar sokaklarda dolaşırken. Asi nehrinin yanı başında sade kahvenizi içerken, gözünüz Hatay'ın eski meclis binasına takılıyor. Lige renk katacak Hatayspor, her şeyi ile.