Cinsel istismardan ömür boyu ceza alan başkana CAS kapıyı kapattı: ‘En ağır ceza verilmeli!’

Afganistan Futbol Federasyonu eski başkanı Keramuudin Karim, FIFA tarafından verilen ömür boyu futboldan men cezasına itiraz için CAS’a başvurdu ancak CAS, FIFA’yı haklı bularak Karim’in başvurusunu geri çevirdi.

Afganistan Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularına fiziksel ve duygusal taciz ve istismarda bulunduğu The Guardian’ın Kasım 2018’de haberiyle ortaya çıkan Karim’e FIFA tarafından 1 milyon İsviçre frangı para cezası verilmiş ve Karim, ömür boyu futboldan men edilmişti.

Karim’in istismarlarını anonim olarak The Guardian ile paylaşan Afgan kadın futbolcular, CAS duruşmasında da özel bir ses değiştirici kullanarak ve kimliklerini gizleyerek, telefon görüşmesi yoluyla ifade verdi.

CAS’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Davanın sorumlusu olan panel, sporun bütünlüğüne zarar veren rüşvet ve şike gibi suçların aksine, Keramuudin Karim tarafından işlenen suçların temel insan haklarını ihlal ettiğinin ve genç kadın oyuncuların zihinsel ve fiziksel haysiyetini ve bütünlüğünü zedelediğinin altını çizmektedir.

Korkunç hareketleriyle sadece kariyerlerini değil, hayatlarına da ciddi zararlar vermiştir. Panel, Keramuudin Karim’in mümkün olan en ağır yaptırıma tabi tutulması gerektiğine karar verdi.”

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FIFA da CAS’ın verdiği kararın memnuniyetle karşılandığına dair bir açıklamada bulundu ve şunları paylaştı:

“Eşi benzeri görülmemiş ciddiyetteki bu davada CAS, FIFA’nın futbolun her seviyesindeki fiziksel, zihinsel ve cinsel istismarlara karşı sıfır tolerans politikasının önemini ve bu gibi durumlarda başvurduğu en güçlü yaptırımların yeterliliğini de doğruladı.

FIFA, ülkelerindeki korkunç insani koşullar altında öne çıkan ve adaletin tecelli etmesine izin veren kurbanların cesaretini övgüyle karşılıyor. İnanıyoruz ki örnekleri; bu tür korkunç koşullardaki diğer kurbanları ve bu korkunç koşullardan kurtulmayı başarmış olanları, FIFA'nın desteğine her zaman güvenebileceklerini bilerek, yaşadıklarını gelecekte raporlamaya teşvik edecek.”

Futbol dünyası içinde fiziksel, mental ve cinsel istismara ve tacize maruz kalan bireyler yaşadıklarını gizlilikle FIFA’nın konuyla ilgili olarak özel oluşturduğu platform üzerinden rapor edebiliyor. FIFA ayrıca yaşadıklarını anlatmak isteyen kurbanlara destek olmak için bir paket de sunuyor.