Beşiktaş’tan Victor Ruiz açıklaması! ‘Spor yargısına taşınacak…’

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesinde Victor Ruiz krizi yaşanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşayan ve futbolculardan indirim talep eden Beşiktaş, ilk şok hamle ile Loris Karius’ta karşılaşmıştı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alman file bekçisi, alacakları ödenmediği için sözleşmesini feshederek Türkiye’den ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar konuyu FIFA’ya taşırken, benzer bir durum Victor Ruiz’de yaşandı. İspanyol savunmacı, yönetimin kendisinden talep ettiği indirimi kabul etmezken, mart, nisan ve mayıs aylarındaki alacaklarının ödenmediğini belirterek siyah-beyazlı kulübe ihtarname yolladı.

Yönetim ihtarnamenin ardından Ruiz’le tekrar görüştü ve ödemelerin yapılacağını belirterek yeniden indirim talep etti. Ancak siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1.8 milyon Euro garanti para alan Ruiz, indirime yanaşmayarak sözleşmesini feshetme yoluna gitti.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Kulübü, sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, Ruiz’e pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmasına rağmen, pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir. Fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklaması şöyle;

“Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya’nın Villareal takımından Kulübümüze transfer edilen futbolcu Victor Ruiz Torre 30.06.2022 tarihinde bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini tarafımıza bildirmiştir.

Kulübümüz futbolcu Victor Ruiz Torre’ye pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmasına rağmen, pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir.

Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”