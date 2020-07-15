Başakşehir, asırlık çınarlara fark attı!

Süper Lig’in 33. haftasında Pazar günü 21.00’de oynanacak maçta Kayserispor’u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Medipol Başakşehir'in istikrarlı görüntüsü dikkat çekiyor. İstanbul ekibi, son 4 sezonda şampiyonluk yarışında hep adından söz ettirdi ve toplamda en yüksek puan toplayan ekip oldu.

Turuncu-lacivertliler, ilk sükse yaptığı 2016-17 sezonunda 73 puan toplamış ve Beşiktaş'ın 77 puanla şampiyon olduğu sezonu ikinci bitirmişti. 2017-18'de 72 ve 2018-19'da 67 puan toplayan Başakşehir, şu an 66 puanda.

69 PUANLA ŞAMPİYON

Toplamda 278 puan hanesine yazdıran Boz Baykuşlar, 4 büyüklere fark atarak zirvede yer aldı. Bu sezonun bitimine 2 hafta kala Beşiktaş, 269 puanla Başakşehir'i takip ederken Galatasaray 260'ta kaldı. Fenerbahçe ile Trabzonspor ise bir hayli geride. Sarı-lacivertliler, şu ana dek 232; son iki maçında 5 puan kaybeden Trabzonspor ise 231 puan toplayabildi.

Başakşehir, Kayserispor'u yenmesi halinde toplamda ligdeki puanını 69 yapıp şampiyonluğa ulaşacak.

21. YÜZYILIN EFENDİSİ TOPAL

Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal, takımının şampiyon olması halinde 3 farklı takımda lig zaferi kazanan ilk ve tek futbolcu olacak. Topal, 21. yüzyılda kimsenin başaramadığını gerçekleştirmiş olacak ve tarihe geçecek. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve Almanya Bundesliga'da bu zaferi başarmış oyuncu yok.