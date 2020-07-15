Altay’da Segbefia kulübeye mahkum!

TFF 1. Lig kulüplerinden Altay’ın devre arasında Süper Lig ekibi Gaziantep FK’dan transfer ettiği Prince Segbefia, siyah-beyazlı takımda bir türlü göze giremedi. Sezonun ilk yarısında kadro dışı kaldığı Gaziantep ekibinde forma giyememesi nedeniyle fiziksel açıdan hazır olmayan Togolu ön libero, ikinci yarıda Altay’a transfer olduktan sonra bir süre kadroda yer bulamadı.

Üst üste 5 maçta kadroya alınmayan Segbefia, ilk kez 25’inci haftadaki Altınordu derbisinde 18’e alınsa da 90 dakika kulübede bekledi.

Daha sonra Menemenspor ve Hatayspor maçlarında yine kulübede görev bekleyen 29 yaşındaki deneyimli oyuncu, 14 Mart’taki Fatih Karagümrük deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkarak ilk kez siyah-beyazlı formayı terletti.

Bu maçın ardından corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen 3.5 aylık arada antrenman eksiğini kapatan Segbefia, ligin yeniden başlamasının ardından sadece Osmanlıspor maçında 76’ncı dakikada oyuna alında. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Gaziantep FK’dan eski öğrencisine fazla şans tanımadı.