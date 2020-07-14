Wilfried Zaha’ya ırkçı saldırılar devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde 12 yaşında bir çocuk, sosyal medya üzerinden Wilfried Zaha’ya söyeldiği ırkçı sözler üzerine tutuklanmıştı. Takımının Aston Villa mağlubiyetini sonrasında yaşanan olayda Zaha, harekete geçilmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

Fildişi Sahilli oyuncu sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda sloganların bir şey yapmamakla aynı kapıyı çıktığını; bu konuda eğitimler verilmesi ve değişime gidilmesi gerektiğini savundu.

Irkçı gencin tutuklanma haberinden uzun bir süre geçmeden, Zaha sosyal medya üzerinden tekrar ırkçı saldırıya uğradı. Instagram hesabı aracılığıyla fikirlerini paylaşan 27 yaşındaki başarılı futbolcu, “12 yaşında bir çocuğa nasıl öfke duyabilirsiniz? Bu yüzden bu tarz saldırıları sürekli hesabında paylaşmıyorum. Ancak böyle bir davranışın yaşı yok. O yüzden yaşının bir önemi kalmıyor” dedi.

Sosyal medya platformlarının güvenilir olabilmesi için çok daha ciddi verilerle giriş yapılması gerektiğini söyleyen Zaha, “Eğer bu platformlar itibar edilecek yerler olmak ve bir değişim yaratmak istiyorlarsa, kullanıcılar kimlik bilgilerini ve adreslerini vererek bu platformlara üye olmalı. Onca olumlu ve yapıcı çağrıma rağmen insanlar hala neler yazıyorlar? Ben değişim istiyorum. Harekete geçilmesi şart. Bunlar yalnızca klavyelerinin arkasına saklanan ırkçı, korkak aptallar. Hepimiz biliyoruz bu devam edecek. Bir şeyler gerçekten değişene kadar hiçbir şey duymak istemiyorum” diyerek durumla ilgili rahatsızlığını paylaştı.

Geçiğimiz günlerde yaşayan saldırıyla ilgili Premier Lig oyuncuya destek verdiğini ve herhangi bir ırkçı davranışın kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

Zaha 2015 senesinden beri Crystal Palace forması giyiyor. Özellikle son iki senedeki yüksek performansıyla adından söz ettiren sağ ayaklı kanat oyuncusunun pandemi öncesinde yaklaşık 80 milyon değerinde bir bonservis bedeline sahip olduğu konuşuluyordu. Başarılı oyuncunun ismi halen Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor.

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