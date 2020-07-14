Wigan Athletic, Hull City’yi 8-0’lık skorla mağlup etti

Wigan Athletic lig tarihinde en farklı galibiyetine Hull City karşısında ulaştı. 12 puanlık cezayla sezona başlayan Wigan, ezeli rakibi Hull City’yi 8-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi.

İlk yarıyı 7-0’lık inanılmaz bir skorla kapatan Wigan, daha önce 2017 senesinde Oxford’u 7-0 mağlup etmişti. ikinci yarıda Kieran Wodell’in bir gol daha bularak hat-trick yapmasıyla 8. golünü kaydeden takım, kulüp rekorunu kırmış oldu.

Takımın diğer gollerini Kal Naismith, Kieffer Moore, Jamal Lowe (2) ve Joe Williams kaydetti.

Diğer taraftan Hull City’nin düşme tehlikesi devam ediyor. Yalnızca üç sene önce Premier Lig’de bulunan Kaplanlar’da teknik direktör Grant McCann takımı ligde halinde dahi seneye takımla olması zor gözüküyor.

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