Ünal Karaman’dan ayrılık sonrası ilk sözler

Çaykur Rizespor’daki görevinden istifa eden teknik direktör Ünal Karaman, “Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla” dedi.

Ünal Karaman, yeşil-mavili kulübe yayımladığı mesajla veda etti.

Kendisine destek veren herkese teşekkürlerini ileten Ünal Karaman, şu ifadeleri kullandı:

“Kulübümüzde 4 Mart 2020 tarihinde başladığımız teknik adam görevlerimizden ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen; her fırsatta bunu gösteren, şehir yönetiminin her kademesinde görev ifâ eden kamu görevlilerinden, sokaktaki her bir insanımıza samimi duygularla teşekkür eder, Çaykur Rizespor´a devam eden mücadelesinde başarılar dileriz. Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla. Çaykur Rizespor sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”