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Sözcü

TFF, Süper Lig’in 33. haftasında program değişikliği yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçlarla ilgili programda değişikliğe gitti.

19:17 -
Haberler Futbol
TFF, Süper Lig’in 33. haftasında program değişikliği yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 33. haftasında program değişikliğine gitti. Şampiyonluk yarışındaki kritik mücadelelerden Başakşehir-Kaysersipor ve Trabzonspor-Konyaspor maçları cumartesi gününden, pazar gününe alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 33. haftasının programında revize yaptı. Şampiyonluk yolunda ve küme düşme hattında kritik mücadelelere sahne olacak olan Başakşehir-Kaysersipor ile Trabzonspor-Konyaspor müsabakaları cumartesi gününden, pazar gününe alındı.

Öte yandan daha önce cuma günü olarak açıklanan Galatasaray-Göztepe maçı cumartesi gününe alınırken, pazar günü oynanması beklenen Gaziantep-Kasımpaşa maçı da pazar gününden cumartesi gününe kaydırıldı.

TFF’nin yaptığı bir diğer değişiklik ise Alanyaspor-Denizlispor maçında yaşandı. Cumartesi günü oynanması planlanan mücadele, pazar günü oynanacak.

  • İşte Süper Lig’de 33. haftanın programı:
  • 18 Temmuz Cumartesi
  • 21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
  • 21.00 Galatasaray-Göztepe
  • 19 Temmuz Pazar
  • 21.00 A.Alanyaspor-Denizlispor
  • 21.00 Ç.Rizespor-Yeni Malatyaspor
  • 21.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor
  • 21.00 DG.Sivasspor-Gençlerbirliği
  • 21.00 M.Başakşehir-Kayserispor
  • 21.00 Trabzonspor-Konyaspor
  • 21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
Türkiye Futbol Federasyonu
Son güncelleme: 19:19 14.07.2020