TFF, Süper Lig’in 33. haftasında program değişikliği yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 33. haftasında program değişikliğine gitti. Şampiyonluk yarışındaki kritik mücadelelerden Başakşehir-Kaysersipor ve Trabzonspor-Konyaspor maçları cumartesi gününden, pazar gününe alındı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. hafta müsabaka programında gün ve saat değişiklikleri yapıldı pic.twitter.com/eDeEhMHrPU — TFF (@TFF_Org) July 14, 2020

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 33. haftasının programında revize yaptı. Şampiyonluk yolunda ve küme düşme hattında kritik mücadelelere sahne olacak olan Başakşehir-Kaysersipor ile Trabzonspor-Konyaspor müsabakaları cumartesi gününden, pazar gününe alındı.

Öte yandan daha önce cuma günü olarak açıklanan Galatasaray-Göztepe maçı cumartesi gününe alınırken, pazar günü oynanması beklenen Gaziantep-Kasımpaşa maçı da pazar gününden cumartesi gününe kaydırıldı.

TFF’nin yaptığı bir diğer değişiklik ise Alanyaspor-Denizlispor maçında yaşandı. Cumartesi günü oynanması planlanan mücadele, pazar günü oynanacak.