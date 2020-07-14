Suudi Arabistan’dan flaş karar! beIN Sports’a ağır ceza!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman’ın Newcastle United’ı satın almak için yaptığı girişime tepki göstererek, Premier Lig yönetimine mektup yazan ve satışın durdurulmasını isteyen Katar merkezli yayın kuruluşu beIN Sports, Suudi Arabistan tarafından oldukça ağır bir cezaya çarptırıldı. Suudi Arabistan Rekabet Kurulu (GAC), haksız rekabet gerekçesiyle beIN Sports’un yayın lisansını iptal etti. Kurul ayrıca, beIN Sports’a 3 milyon 750 bin dolar para cezası kesti.

beIN Sports ile Suudi Arabistan yönetiminin arası, ülkedeki korsan yayınlar nedeniyle açılmıştı. beIN Sports, BeoutQ isimli sitenin korsan maç yayınlarının kanala büyük zarar verdiğini, Suudi Arabistan hükümetinin de site hakkında yaptırım yapmaktan kaçındığını iddia etmişti. Korsan yayınlar nedeniyle Suudi Arabistan’da açılan davaların sonuçlanmadığından şikayet eden beIN Sports, bu nedenle Premier Lig ekibi Newcastle United’ın Mohammed bin Salman’ın başında bulunduğu bir konsorsiyuma satışına sert bir şekilde karşı çıkmıştı.

Ayrıca Katar ile Suudi Arabistan devletleri arasında da 2017 yılından bu yana politik bir kriz de bulunuyor. Suudi Arabistan, Katar’ı Arap dünyasındaki “Terörizmi” desteklemekle suçluyor.

PREMIER LİG YÖNETİMİNE MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Premier Lig'in en büyük yayın ortaklarından biri olan beIN Sports'un CEO'su Yousef Al-Obaidly'nin imzası ile gönderilen mektupta şu ifadelere yer verilmişti:

“Premier Lig oluşumunun uzun süreli ortaklarından olarak bu kararı alırken çok dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarıyoruz. Suudi Arabistan, dünyadaki en büyük korsan yayın portallarından biri olan beoutQ'nun sahibi… Bunun gibi daha birçok illegal kazanç yollarına giden bir oluşumun, Premier Lig ile anılması, markaya büyük zarar verecektir. Bilindiği üzere korsan yayınların durdurulması için şimdiye kadar Premier Lig tarafından Suudi Arabistan'da açılan davalar da sonuçsuz kaldı.

Premier Lig'in uluslararası yayın hakları için 3 yılda 500 milyon pound'un üzerinde yatırım yaptık. Böyle önemli bir karar alınırken, bizim de fikirlerimize önem verileceğini düşünüyoruz. Newcastle United gibi İngiltere'nin en köklü kulüplerinden birinin, kendi vatandaşlarına yaptığı adil olmayan davranışlar ve maddi çıkar sağlamak için başvurduğu hukuk dışı yollar ile tanınan bir ülke olan Suudi Arabistan'ın yönetimine verilmesi, Premier Lig markasına büyük zarar verebilir.

Corona virüsü nedeniyle kulüplerin büyük zarara uğradığının farkındayız. Bu zararı en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız. Ancak bu zarardan kurtulmak için Premier Lig'in değerli bir kulübünün kontrolünü, dünyada korsan yayıncılığın en büyük platformu haline gelen, yılda milyonlarca kişiye IPTV üyelikleri sağlayan bir oluşumun merkezinde olan Suudi Arabistan yönetimine verirken, bir kez daha düşünmenizi istiyoruz.”

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