Sonuçlarına katlanacaksın

TRABZONSPOR, Denizli deplasmanında son müsabakalarındaki en arzulu ve en istekli takım ruhuyla çıktı ancak basit hataların kurbanı olarak şampiyonluğu kaybetti. Nedenlerine bakacak olursak:

1- Her zaman söylüyoruz, ağzımızda tüy bitti. Ceza sahası içerisinde rakibin atmış olduğu duran toplara karşı alan markajı yapılmaz. Adam markajı yapılır. Ama maalesef Trabzonspor hâlâ bunu öğrenemedi. Ve hâlâ adam markajı yapmadığı için goller yemeye devam ediyor.

2-Hüseyin Hoca, tamamıyla sporcuların oynamış olduğu performansa göre takım diziyor. Aynı anda Nwakaeme, Ekuban ve Sosa oynamaz. Ama maalesef isimleri oynatıyor ve takımın sahaya dengeli bir oyuncu kadrosuyla çıkma şansı kalmıyor.

3-Takım öne geçtikten sonra hâlâ oyuncu değişimlerinde takıma hiçbir katkı sağlayamayan Guilherme ve Koray gibi hücum oyuncularını oyuna alıyor.

4-Futbolda en önemli ve gizli silah orta sahada hem ofanstan dönen hem de defanstan dönen toplardır. Bunlar gizli silahlardır. Maalesef Trabzonspor'da en büyük problem daima orta sahanın üstünlüğünü rakibe vererek bütün müsabakalarda önde giderken ya berabere bitirmiştir ya da mağlup olmuştur.

Zinedine Zidane'ın dediği gibi ‘Orta sahanız güçlü değilse, orta sahada üstünlüğü rakibe veriyorsanız, önde olsanız dahi beraberliğe ve mağlubiyete katlanacaksınız.' Maalesef Trabzonspor'da şampiyonluğun kaybedilmesinde en büyük nedenler orta sahayı rakibe verişi ve sürekli galip durumdayken skoru koruyamayışı. Şampiyonluğun kaybedilmesine neden olan en basit ve herkesin gördüğü herkesin önlem alabileceği bir müdahaleyi maalesef Trabzonspor'un hocası yapamadı.