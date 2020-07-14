Son dakika Ünal Karaman, Çaykur Rizespor’dan istifa etti

Trabzonspor’daki görevinden ayrıldıktan sonra Çaykur Rizepor’a imza atan teknik direktör Ünal Karaman, yeşil-mavililerdeki görevinden 9 maç sonunda ayrıldı. Son dakika bilgisine göre Karaman son 2 maç öncesinde Rizespor’dan istifa etti.

Karaman, Rizespor’un başında çıktığı 9 maçta Galatasaray ve Kayserispor’u mağlup ederken, Alanyaspor ve Denizlispor’la da berabere kaldı.

Ünal Karaman, takımın başında son kez yer aldığı 2-0’lık Kasımpaşa yenilgisi sonrasında ise “Her şeye rağmen bazı oyunculardan fazla performans beklerdim. Umuyorum kısa sürede kendi futbol seviyelerini üste çekerler. Bugün herkesin kendi adına çıkaracağı dersler var” ifadelerini kullanmıştı.

Çaykur Rizespor son iki haftaya girilen ligde 32 puanla 16. sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi 33. haftada ligde kalmaya çalışan bir diğer rakibi Yeni Malatyaspor’u sahasında konuk ederken, son hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.