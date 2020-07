Serge Aurier’nin futbolcu kardeşi Christopher Aurier hayatını kaybetti

İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur forması giyen Fildişi Sahilli oyuncu Serge Aurier’nin kendisi gibi futbolcu olan 26 yaşındaki kardeşi Christopher Aurier, hayatını kaybetti.

Toulouse kentinde yaşayan ve geçen sezon Fransa’nın beşinci liginde mücadele eden Rodeo Toulouse forması giyen oyuncu Fransız basınında yer alan haberlere göre vurularak yaşamını yitirdi.

İddialara göre bir gece kulübü çıkışında yaşanan olayda karnından vurulan Christopher Aurier, Toulouse Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ancak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayeti işleyen şahsın hızla olay yerinden kaçtığı ifade edilirken, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

We are with you, @Serge_Aurier pic.twitter.com/jI0vHHqfy5

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 13, 2020