Real Madrid’de 21 futbolcu da gol attı!

İspanya La Liga’nın 36. haftasını Barcelona’nın 4 puan önünde tamamlayan Real Madrid, şampiyonluk için gün sayıyor. 9 maçta 27 puan toplan Zidane’nın öğrencileri, Villarreal’i yenmesi ya da aksi taktirde Barcelona’nın puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu kutlayacak.

Dün akşam 36. hafta maçında Granada’yı 2-1 yenen Real Madrid’de Ferland Mendy attığı golle bu sezon takımda gol atmayı başaran 21. futbolcu olmayı başardı. Fransız sol bek ayrıca kulüp tarihinin gol atan 408. futbolcusu oldu.

Bu sezon Real madrid’de en golcü üç isim şöyle; Karim Benzema (19), Sergio Ramos (10), Kroos ile Casemiro (4).

ZIDANE DA MENDY’Yİ ÖVDÜ

Marcelo’nun sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması sonrasında ilk 11’e yerleşen Mendy’yi maç sonunda hocası Zidane da övdü.

“Mendy beni şaşırtmadı” diyen başarılı teknik adam, “Kulüp, onu benim isteğimle transfer etti. Çok genç ve yetenekli futbolcu. Onu Marcelo ile karşılaştıramayız çünkü Marcelo, Marcelo’dur; Mendy de Mendy’dir” dedi.

Sezon başında Lyon’dan 48 milyon Euro bedelle transfer edilen 25 yaşındaki Fransız sol bek, ligde süre aldığı 23 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı.