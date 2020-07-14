Olcay Şahan: ‘Bugün çok önemli üç puan aldık, nefes alabildik, mutluyuz’

Denizlispor, 5 haftadır 3 puan hasretiyle Trabzonspor maçı ile sona erdirdi. Maçın ardından Olcay Şahan ve takımın genç kalecisi Hüseyin Altıntaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sonradan oyuna dahil olan ve eski takımına karşı mücadele eden Olcay Şahan, “Son haftalarda galip gelemiyorduk. Galibiyete hasrettik. Bugün çok önemli bir üç puan aldık, nefes alabildik. Çünkü rakiplerimizde son haftalarda puanlarını topluyordu. Biz maalesef toplayamadık. Bugün üç puan aldık ve ilk adımı attık” dedi.

Olcay, “Önümüzde iki maç daha var orada da puanlarımızı alıp sezonu güzelce kapatmak istiyoruz. Tabi eski takıma karşı oynamak ayrı bir heyecan veriyor. Maçta üç puan çok kritik bir puandı. Kritik bir dönemdeyiz, şuan herkes can derdinde. Bizde bugün üç puan aldık, nefes aldık, mutluyuz” diye konuştu.

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‘Tabii ki iş bitmedi, önümüzde önemli maçlarımız var’

Denizlispor'da kaleci Stackhowiak'ın gitmesinin ve Tolgahan Acar'ın sakatlanmasıyla fileler Hüseyin Altıntaş'a teslim edildi. Başarılı perfonmans gösteren genç kaleci Altıntaş, “Tabi ki pandemiden sonra çok zorlu bir süreç geçirdik. Bunu Trabzonspor maçında atlattığımız için mutluyuz. Mutlaka bir galibiyete, nefese ihtiyacımız vardı. O maç Trabzonspor maçı oldu” dedi.

Genç kaleci, “Allah'a şükürler olsun bu maça, benim oynadığım maça denk geldi. Çok şükür biz buraya dualarla geldiğimizi düşünüyorum. Tabi ki iş bitmedi, önümüzde en önemli maçımız daha var, İnşallah önümüzdeki iki maçı da anlımızın akıyla Allah'ın yardımıyla bitireceğiz” ifadelerini kullandı.