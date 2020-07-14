MAÇ SONUCU | Manchester United 2-2 Southampton

İngiltere Premier Lig’de Şampiyonlar Ligi vizesi için mücadele eden Manchester United, 35. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Southamtpon karşısında büyük bir fırsattan oldu.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Stuart Armstrong’un attığı golle 1-0 geriye düşen Manchester United, 20’da Marcus Rashford ve 23’te Anthony Martial’in attığı gollerle 2-1’lik üstünlüğü ele geçirdi.

İlk yarısı bu skorla sona eren maçın büyük bölümünü üstün götüren ‘Kırmızı Şeytanlar’, 90+6’da Michael Obafemi’nin golüne engel olamayınca sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Leicester City ve Chelsea’nin mağlup olduğu haftada galip gelerek üçüncülük koltuğuna oturma fırsatını kaçıran Manchester United, 59 puanla beşinci sırada kaldı. Southampton ise 45 puanla haftayı 12. sırada tamamladı.

Manchester United ligde bir sonraki maçında deplasmanda Crystal Palace’a konuk olurken Southampton evinde Brighton’ı ağırlayacak.