MAÇ SONUCU | Granada 1-2 Real Madrid

İspanya La Liga’da şampiyonluğa yürüyen Real Madrid, 36. hafta karşılaşmasında Granada deplasmanında hata yapmadı ve mücadeleyi 2-1 galibiyetle tamamlayarak ligde üst üste 9. galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Ferland Mendy’nin golüyle 1-0 öne geçen Madrid, 16. dakikada Karim Benzema ile skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Ev sahibi Granada 50. dakikada Darwin Marcano ile skoru 2-1’e getirse de alan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 83 yaparken ikinci sıradaki Barcelona ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Başkent ekibi 2 gün sonra Villarreal’i mağlup etmesi halinde matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek.