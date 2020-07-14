Lorenzo Brown, resmen Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko Amerikalı oyuncu Lorenzo Brown ile bir senelik sözleşme imzaladığını açıkladı. 1,96’lık guard, birden fazla pozisyonda oynayabiliyor.

Brown geçtiğimiz seneyi Kızılyıldız’da geçirmişti. Fenerbahçe ise koç Zeljko Obradovic’le yolları ayırdıktan sonra genel menajer Maurizio Gherardini’yi takımda tutmuş ve ardından NBA’deki performansıyla ün yapan Igor Kokoskov’la anlaşmıştı.

Bu perspektifte yeni sezon kadrosunu kurmaya devam eden ve kadrosuna Danilo Barthel, Johnny Hamilton, Edgaras Ulavonas ve Dyshawn Pierre olmak üzere dört ekleme yapan sarı lacivertli ekibin beşinci transferi Lorenzo Brown oldu.

Minnesota Timberwolves’la kariyerine başlayan Brown daha sonra NBA’de Philadelphia 76ers, Phoenix Suns ve Toronto Raptors’da görev almıştı. Bu kulüplerin G-League kadrolarında da forma giyen guard, Raptors 905’te G-League MVP’si seçilmişti. Oyuncu kariyerinin bir bölümünü ise Çin Ligi’nde geçirdi.