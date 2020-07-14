Kadın cinayetlerine videolu tepki

Türkiye’de son yıllarda ardı ardına getirilen kanunlarla önü bir nebze olsun alınan kadın cinayetleri konusunda farkındalık çalışması yapan Derebeyleri Kadın Taraftarlar Grubu, hazırladıkları videoyla bu önemli konuya dikkat çektiler.

Canice öldürülen Ceren Damar, Özgecan Aslan, Helin Palandöken, Mehtap Bülbül, Emine Bulut gibi öldükten sonra kadın cinayetlerinin önlenmesi konusunda simge olan isimleri hatırlatan Malatyalı kadınlar, kadınların da adil bir şekilde yaşama hakkı olduğu vurgusu yaptılar.

Hazırlanan video Yeni Malatyasporlu teknik heyet ve futbolculardan da büyük alkış aldı.