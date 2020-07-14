Harrison Barnes’ın corona pozitif olduğu açıklandı

NBA takımlarından Sacramento Kings önemli oyuncularından Harrison Barnes, girdiği test sonucunda corona pozitif olduğunu açıkladı.

28 yaşındaki oyuncu testin, takımı Orlando’ya hareket etmeden yapıldığını belirtti. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda asemptomatik olduğunu ve karantina altında olduğunu söyleyen Barnes, iyileştiği takdirde Orlando’da bulunan takımına katılacak.

Buna karşın oyuncunun 31 Temmuz’da oynanacak takımının ilk maçına yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor. Kings 28-36’lık derecesiyle, Batı Konferansı playoff yarışında sekizinci sıraya yerleşme adayları arasında yer alıyordu.

Barnes, bu hafta içerisinde Houston Rockets’ın süper yıldızı Russell Westbrook’un ardından corona pozitif olduğunu açıklayan ikinci oyuncu oldu.

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