Flaş iddia: Hüseyin Çimşir istifasını sundu!

Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor’a konuk olan ve sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılarak, Başakşehir’in Konyaspor’a kaybettiği haftada puan farkını 1’e indirme şansını kaybeden Trabzonspor’da taraftarların eleştirilerine de maruz kalan Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, İHA’nın haberine göre yönetime istifasını sundu.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada “Demek ki bu işi beceremedim” ifadelerini kullanarak istifa sinyali veren Çimşir, “Hata varsa futbolcunun değil benim hatamdır” demişti.

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Basın toplantısında da çok fazla yorum yapmayan ve fırsatı kaçırdıklarını söyleyen Hüseyin Çimşir, toplantının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerle yaptığı görüşmede istifasını sundu.

Ağaoğlu ve bordo-mavili yöneticiler, Çimşir’in istifasını Trabzon’a döndükten sonra değerlendirecek.