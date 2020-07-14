Fenerbahçe Beko transferde hız kesmiyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko’nun, Lorenzo Brown ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Eurohoops’tan Nikos Varlas’ın haberine göre Fenerbahçe Beko, ABD’li oyun kurucuya imza attırmaya çok yakın…

Geçtiğimiz sezon Kızılyıldız forması giyen 1990 doğumlu oyun kurucu Lorenzo Brown’un transferinin, kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi. 2019-20 sezonunda Sırp temsilcisi Kızılyıldız'la ilk EuroLeague deneyimine başlayan Brown, oynadığı 27 maçın tamamında ilk 5 başlarken 12.3 sayı, 3.3 ribaund, 4.6 asistlik ortalama tutturmuştu.

NBA ve G-League'de toplam 4 sezonluk bir deneyimi bulunan ABDli guard, 2016-17 sezonunda Çin Ligi ekiplerinden Zhejiang formasını giymişti.

Zeljko Obradovic’in ayrılığının ardından başnatrenör olarak Igor Kokoskov’a imza attıran Fenerbahçe Beko, daha önce de Dyshawn Pierre, Edgaras Ulanovas, Johnathan Hamilton ve Danilo Barthel’e imza attırmıştı.